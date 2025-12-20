Ultim'ora "Mainoo libero": la reazione del giocatore dopo lo 'scherzo del fratello' e la posizione del Napoli

Emergono dall'Inghilterra retroscena relativi al caso Kobbie Mainoo, alla maglietta che il fratello aveva esposto in occasione della sfida tra United e Bournemouth della scorsa settimana con la scritta 'Mainoo libero', chiaro riferimento al fatto che il giocatore gioca poco e vuole più spazio altrove.

Secondo il giornalista Peter Hall, Mainoo non sapeva nulla di quella maglietta e non voleva assolutamente mancare di rispetto al suo club. Una sorta di incidente diplomatico causato dal fratello che ha fatto tutto da solo. Amorim comunque si è già espresso sul tema e ha chiuso la questione spiegando che le scelte tecniche su Mainoo non potranno mai dipendere da quell'episodio. Il giocatore comunque non cambia idea, vuole partire e il Napoli è forte su di lui, così come il Bayern. L'inglese, classe 2005, ha già aperto all'ipotesi di trasferirsi in azzurro e spera che lo United lo liberi a gennaio.