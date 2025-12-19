Mainoo e il caso maglia, Amorim: "Non l'ha indossata lui! Se non giocherà è per altri motivi"

Kobbie Mainoo resta un nome caldo per il mercato di gennaio del Napoli. Il centrocampista inglese ha giocato appena mezz’ora nel 4-4 del Manchester United contro il Bournemouth, confermando il poco spazio trovato finora. Una situazione che avrebbe spinto Mainoo a chiedere la cessione per trovare continuità, aprendo uno spiraglio per il club di Aurelio De Laurentiis. A far rumore anche la presa di posizione del fratello Jordan, apparso con una maglietta “Free Mainoo”.

In conferenza stampa, però, Ruben Amorim ha minimizzato: “Non sarà la maglietta a decidere se giocherà. Scelgo chi è pronto. Non è stato Kobbie a indossare la maglietta. Se non partirà titolare non sarà a causa della maglietta, e se non andrà in panchina non sarà a causa della maglietta. Giocherà se sentiremo che è la persona giusta. Sono abituato, sono qui da un anno".