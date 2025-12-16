Foto

Clamoroso Mainoo, "Liberatelo": il fratello del giocatore chiede cessione allo United

Clamoroso Mainoo, "Liberatelo": il fratello del giocatore chiede cessione allo United
Oggi alle 07:00In primo piano
di Antonio Noto

Kobbie Mainoo, obiettivo di mercato di gennaio del Napoli per rinforzare il reparto di centrocampo, ha giocato mezz'ora nel match pareggiato 4-4 dal Manchester United contro il Bournemouth. Visto il poco minutaggio avuto in stagione finora, il centrocampista inglese avrebbe chiesto ai Red Devils di essere liberato a gennaio per trovare maggiore continuità, aprendo così uno spiraglio concreto per il club di De Laurentiis.

A rafforzare il desiderio di cessione di Mainoo, è arrivata una presa di posizione da parte del fratello Jordan. Nel pre-partita contro il Bournemouth ha indossato una t-shirt nera con la scritta "Liberate Kobbie Mainoo". Di seguito lo scatto pubblicato dallo stesso Jordan Mainoo sul proprio profilo Instagram.