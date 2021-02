Maksimovic e la richiesta monstre che ha bloccato il rinnovo

Ingaggio raddoppiato, fuori mercato. Nikola Maksimovic è uno degli uomini del momento, purtroppo per lui, però, non per la qualità delle sue prestazioni. Tutt’altro. Il centrale contro il Genoa ha vissuto un’altra serata da incubo, che raccontano di una difficoltà praticamente mai superata in questa nuova stagione dopo gli ottimi segnali lanciati lo scorso anno.

Il rinnovo che pesa. Nella testa, nei pensieri, nei turbamenti che evidentemente tolgono quella concentrazione fondamentale per chi gioca in un ruolo così delicato. A giugno 2021 il classe ’91 andrà in scadenza di contratto, con le trattative per un prolungamento dell’accordo ferme da settimane.

Lo stipendio attuale dell’ex Torino è di 1,2 milioni, la sua richiesta al club in fase di negoziazione era stata di portalo a 2,5: cifra ritenuta eccessiva dalla società, che ha così deciso di frenare la trattativa quando sembrava ben avviata a cavallo tra il 2019 e il 2020. Da mesi il discorso è bloccato e le ultime prestazioni di Maksimovic non saranno certo l’occasione per riallacciare i rapporti. Una situazione che, alla fine, sta finendo per penalizzare il Napoli e lo stesso calciatore. Risolvere prima la questione, no?