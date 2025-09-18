Manchester City-Napoli 2-0, le pagelle: Milinkovic e Politano da eroi, Di Lorenzo ingenuo
Milinkovic-Savic 7 - Tre parate decisive nel primo tempo in cui mostra una pazzesca reattività. Incolpevole sul gol dell’1-0.
Di Lorenzo 5 - Un buco in avvio e poi il fallo da ultimo uomo che gli costa un rosso, giustamente sanzionato dopo l’intervento del Var.
Beukema 5,5 - Sua la prima grande occasione del match: bravo Donnarumma. Puntuale nelle chiusure, si fa imbucare da Doku sul 2-0.
Buongiorno 6 - Ci mette il piede in alcune situazioni ingarbugliate. Difficile dargli particolari responsabilità sui gol.
Spinazzola 6,5 - Qualche bel guizzo in avvio sulla sinistra, poi si sposta a destra. Con l’ingresso di Olivera si sposta a destra e perde qualche riferimento ma mostra sempre grande qualità.
Politano 7 - Gioca un primo tempo eroico. Lotta su ogni pallone, si propone e compie un gran salvataggio a fine primo tempo. Conte lo cambia per non rischiare il secondo giallo. Dal 55’ Juan Jesus 6 - Incolpevole nelle azioni dei due gol subiti.
Lobotka 6,5 - Un grande lavoro nelle due fasi, tanta fatica e pochi palloni da gestire dopo il rosso a Di Lorenzo. Dal 70’ Gilmour 6 - Entra nel finale con poco da fare.
Anguissa 5,5 - Partita di grande sacrificio del centrocampista, ma qualche errore di troppo nell’ultima zona del campo. Dal 70’ Elmas 6 - Cerca la giocata semplice.
McTominay 6 - Pochi palloni e grande abnegazione in una partita che si è messa in salita con l’uomo in meno. Prova almeno a dare il suo contributo in fase di non possesso.
De Bruyne 6 - Le circostanze costringono Conte a cambiarlo. Dal 25’ Olivera 5.5- Entra a gara in corso e non sempre fa la scelta giusta.
Hojlund 6 - Pochi palloni, tanto movimento. Difficilmente giudicabile. Dal 70’ David Neres 6 - Prova qualche accelerazione.
Conte 6 - Una gara condizionata dal rosso a Di Lorenzo. Ma il suo Napoli mostra sempre grande organizzazione.
