Conte a Sky: "Milinkovic scelta tecnica! Aggressivi contro il City? Non cambieremo"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del match di Champions League contro il Manchester City: "Squadra che vince non si cambia? Sì, anche da parte del Manchester City: abbiamo confermato tutti e due l’undici di iniziale che ha cominciato la partita di campionato“.

La scelta di Milinkovic-Savic è per l’infortunio di Meret o per il tipo di partita che volete fare: “È una scelta, non dipende da nessun infortunio”.

Hai incontrato tante volte Guardiola: si può continuare a vedere il Napoli aggressivo e propositivo? “Noi cerchiamo di andare dritti per la nostra strada, poi sta di fatto che bisogna anche capire l’avversario che abbiamo di fronte, quello che ci permette e quello che non ci permette. Però noi non cambieremo”.

C’è emozione per la Champions? “Per me c’è sempre emozione ogni volta che gioco una partita, che sia campionato, Coppa Italia, Champions o amichevole. Questa emozione me la dà la passione per il calcio”.