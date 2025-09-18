Conte a Sky: "Milinkovic scelta tecnica! Aggressivi contro il City? Non cambieremo"

di Davide Baratto

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del match di Champions League contro il Manchester City: "Squadra che vince non si cambia? Sì, anche da parte del Manchester City: abbiamo confermato tutti e due l’undici di iniziale che ha cominciato la partita di campionato“.

La scelta di Milinkovic-Savic è per l’infortunio di Meret o per il tipo di partita che volete fare: “È una scelta, non dipende da nessun infortunio”.

Hai incontrato tante volte Guardiola: si può continuare a vedere il Napoli aggressivo e propositivo?Noi cerchiamo di andare dritti per la nostra strada, poi sta di fatto che bisogna anche capire l’avversario che abbiamo di fronte, quello che ci permette e quello che non ci permette. Però noi non cambieremo”.

C’è emozione per la Champions?Per me c’è sempre emozione ogni volta che gioco una partita, che sia campionato, Coppa Italia, Champions o amichevole. Questa emozione me la dà la passione per il calcio”.