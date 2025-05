Manna prova l'affondo decisivo a Sudakov (col placet di Conte): i dettagli economici dell'affare

Manna prova l'affondo decisivo per Sudakov: vuole portarlo al Napoli con un’offerta da 40 milioni ed era uno dei nomi che piaceva a Conte a gennaio. Questa la notizia rilanciata da Il Mattino, che spiega come il direttore sportivo Manna si stia muovendo con decisione nella costruzione del nuovo Napoli. Dopo mesi di lavoro silenzioso, ora accelera con un budget stimato attorno ai 180 milioni di euro. Tra gli obiettivi principali figura Georgiy Sudakov, talento ucraino dello Shakhtar Donetsk considerato una delle stelle emergenti del calcio europeo.

Manna sarebbe disposto a spingersi fino a 40 milioni di euro per assicurarsi il 22enne, che in patria è blindato da un contratto fino al 2028 e da una clausola rescissoria di 150 milioni. Tuttavia, lo Shakhtar sarebbe disposto a trattare per una cifra ben inferiore. Secondo le indiscrezioni, il Napoli avrebbe già pronto un contratto quinquennale da quasi 2 milioni a stagione per il centrocampista offensivo. Come ricorda il quotidiano, Sudakov era uno dei nomi su cui aveva chiesto di puntare Conte nello scorso mercato di gennaio.