Maradona da record: il dato incredibile contro la Fiorentina

vedi letture

Entusiasmo Napoli, grande attesa anche per la sfida di domenica contro la Fiorentina. Come scrive Repubblica oggi in edicola, i tagliandi per la partita sono già terminati: ieri pomeriggio il sito Ticketone aveva una scorta residua di tribuna Posillipo e del settore ospiti (ci saranno i sostenitori della Fiorentina, provenienti dalla Toscana).

Gli altri settori sono già esauriti da giorni e la soglia dei 50mila sarà superata ancora una volta. Finora è capitato 10 volte ed è lo straordinario dato che accompagna il Napoli di Conte in una lotta scudetto davvero avvincente. Si preannuncia dunque il nono sold out di questa stagione. Numeri da record per accompagnare le sorti della squadra di Conte.