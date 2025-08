Gutierrez, affare avviatissimo: intesa col Girona, costerà meno di 20mln

vedi letture

Mini rivoluzione per le strategie di mercato. Il Napoli ha accantonato per il momento ogni discorso relativo agli alfieri offensivi di fascia sinistra, ali pure per intenderci, e ha deciso di puntare su un esterno a tutta fascia. Miguel Gutierrez, 24 anni compiuti domenica, alfiere del Girona, è il primo obiettivo. Ne parla il Corriere dello Sport con tutti i dettagli.

"Prima il contatto con il nuovo agente del calciatore, quel Manuel Garcia Quilon che da queste parti ha collezionato Reina, Albiol, Callejon e Benitez, poi quello con la società. L'accordo con il calciatore non è ancora stato raggiunto (2 milioni a stagione fino al 2030), mentre con il Girona si tratta sulla base di 18 milioni di euro. A titolo definitivo: tra i club la storia è avviatissima, non resta che trovare la quadra con Gutierrez".

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.