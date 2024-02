Mastro Lindstrom: Mazzarri vuole assegnarsi una pesante eredità

"È impaziente di dissolvere lo scetticismo che lo circonda da mesi e guadagnare la stima dell’ambiente".

Mastro Lindstrom: Mazzarri vuol farlo diventare l'erede di Zielinski. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul talento danese: "Del terzetto di centrocampo, Zielinski è senz’altro l’elemento con una maggiore attitudine ad agire a ridosso dell’area avversaria. Considerando i suoi rapporti logori con il club e la firma ormai prossima con l’Inter, non è da escludere un impiego sempre minore nei mesi che restano di questa stagione. Tuttavia, non c’è un altro calciatore con analoghe caratteristiche.

Traorè è un ibrido, Dendoncker è più vicino ad Anguissa. L’estro invece è prerogativa di Lindstrom, che per questo potrebbe essere arretrato. In passato ci aveva già pensato Garcia a proposito di Raspadori e l’espediente non aveva prodotto alcun risultato significativo. Tuttavia, in questo caso le conseguenze potrebbero essere differenti. Il fatto che questo possa comportare un cambio di posizione non lo spaventa, anzi. È impaziente di dissolvere lo scetticismo che lo circonda da mesi e guadagnare la stima dell’ambiente".