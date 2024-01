Mazzarri sembra avere una missione: rinnegare il vecchio Mazzarri

E il mercato di gennaio andrà nella stessa direzione?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Non abbiamo fatto la difesa a tre”, quasi fosse un peccato mortale. Walter Mazzarri, nella conferenza stampa di presentazione della sfida al Torino, torna sulla questione che è sempre attuale: tornerà a fare il modulo prediletto? La posizione del tecnico è chiara, netta, non c’è nessuna apertura sulla questione.

Che sia parte di un accordo interno con De Laurentiis, o una reale convinzione, è difficile saperlo. Quel che sappiamo è che la volontà del club è quella di non variare un assetto che lo scorso anno ha portato al tricolore, anche se quest’anno le cose sono state totalmente stravolte.

Mazzarri non crede esistano problemi di natura tattica, insiste sulle prestazioni della squadra che non corrispondono ai risultati: “Avrei optato per questo sistema (parlando della difesa a tre, ndr) se le cose non fossero andate, ma dobbiamo vedere le cose diversamente. Col Monza abbiamo giocato bene e creato tante palle gol” ribadisce il tecnico, che è convinto di ‘vincerne tante giocando in quel modo’, pensiero che ha condiviso anche con la squadra.

E il mercato di gennaio andrà nella stessa direzione? In difesa l’obiettivo numero uno è Dragusin del Genoa, che gioca alla perfezione in una difesa a tre. Lo stesso Samardzic, altro calciatore vicino agli azzurri, è da tempo abituato all’Udinese a muoversi in un un centrocampo a cinque e lo stesso Mazzocchi (già ufficializzato) sembrava funzionale ad un eventuale cambio modulo. Al momento, però, Mazzarri tira dritto e continua a rinnegare, sul piano tattico, il suo passato. La speranza è che abbia ragione e che presto, oltre alle buone prestazioni, arrivino anche le vittorie.

Commenta con l'autore