Focus McTominay già determinante, ma c'è chi non ha (ancora) capito caratteristiche e ruolo

Sono bastate poche presenze a Scott McTominay per prendersi già il Napoli. Il centrocampista scozzese ha portato Antonio Conte a disegnare perfettamente un 4-2-3-1, chiarissimo consultando le posizioni medie ufficiali della Lega, sia con la Juventus che contro il Monza. Il modo migliore per sfruttare le sue straordinarie caratteristiche non solo di tiro e colpo di testa, ma anche di attacco alla porta e peso in area di rigore, oltre che ad una pressione alta fortissima e tanti ripiegamenti (in entrambe le gare è stato il giocatore che ha corso di più, andando oltre i 12km). Riportando poi parallelamente Anguissa - che col vecchio sistema era chiamato a sganciarsi senza avere troppi gol 'nei piedi' - ad un ruolo più congeniale da costruttore evitando di perdere posizione e quindi di togliere equilibrio alla squadra.

Perché alcuni l'hanno visto sottotono? L'abitudine di molti è di giudicare un calciatore solo quando con il pallone tra i piedi. E McTominay non ce l'avrà mai molto. 31 tocchi e 21 passaggi con la Juventus, 36 tocchi e 18 passaggi con il Monza. La metà o un terzo rispetto ad esempio alle medie che aveva un altro centrocampista offensivo come Zielinski, diverso però come più non si può. A Torino lo scozzese fu autore anche di diversi strappi palla al piede, col Monza no perchè la partita gli ha permesso di stazionare molto più in area e da qui il giudizio diverso.

In realtà McTominay col Monza è stato persino più efficace se non decisivo: a partire dal primo gol che ha sbloccato il match, attaccando il primo palo e portando sia Izzo che Bianco a fare un passo verso di lui che è risultato poi fatale nel chiudere Politano (di seguito l'immagine). La sua posizione da prima punta, ogni volta che Lukaku si abbassava per difendere palla, ha portato anche al secondo gol di Kvara (di seguito) ed altri due presupposti nella ripresa in cui è mancato nel controllo. Chi è rimasto deluso da McTominay col Monza probabilmente non lo conosce, ignora le sue caratteristiche e l'impiego nel 4-2-3-1 di Antonio Conte.