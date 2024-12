Mediaset - Giuntoli vuole Osimhen alla Juve con Vlahovic via: la strategia per giugno

La Juventus non smette di pensare a Victor Osimhen come sostituto di Vlahovic, pronto a partire la prossima estate. Come scrive la redazione di Sportmediaset, tante cose dovrebbero incastrarsi nel modo giusto: un acquirente per il serbo disposto a pagarlo una cifra congrua, una valutazione accettabile da parte del Napoli del suo centravanti di rientro dal prestito (e che certamente non rimarrà in azzurro) e una riduzione dell'ingaggio del nigeriano. Tutte incognite non di poco conto ma che non bastano a frenare la voglia di Giuntoli di avere in rosa un attaccante come Osimhen.

