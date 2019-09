Mertens: "Il mio futuro è a Napoli! Dura digerire ko con la Juve, sulla mia posizione in campo..."

Parla Dries Mertens. Il giocatore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb dopo la vittoria del Belgio contro San Marino: "Juve battibile? Anche loro hanno fatto grandi acquisti e noi nello scontro diretto abbiamo preso gol all’ultimo minuto. Ancora oggi è dura digerire quella sconfitta. Il mio futuro? Io sono a Napoli, questo è il mio futuro. Tornare a fare l'esterno d'attacco anche nel Napoli come in Nazionale? Mi farebbe anche piacere, vediamo come si può fare. Lukaku? Sono molto contento che sia in Serie A, sarà importante per l'Inter. Con lui diventerà una grande squadra".