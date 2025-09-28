Milan-Napoli: le ultime di formazione, c’è una sorpresa!
17.30 - Salgono le quotazioni di Marianucci al centro della difesa! Quindi la difesa potrebbe essere stravolta: a destra Di Lorenzo, al centro Juan Jesus e Marianucci più di Beukema, a sinistra l'unica opzione al momento sembra Gutierrez, che però non mette piede in campo dallo scorso 24 aprile
17.00 - Aggancio momentaneo della Roma al Napoli in testa alla classifica. I giallorossi passano 2-0 contro il Verona. Pari per 0-0 nel derby toscano.
15.00 - Iniziano Roma-Verona e Pisa-Fiorentina.
14:30 - Termina 3-1 la prima gara della domenica di Serie A: il Sassuolo passa con l'Udinese con una netta vittoria.
12.00 - Gruppo squadra rientrato in hotel.
10.40 - Classica rifinitura per il gruppo azzurro al campo dell'Alcione Milano.
È il giorno di Milan-Napoli e dunque amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale della gara! Vi accompagneremo sin dalla mattina al fischio d'inizio a San Siro.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
