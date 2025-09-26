Beukema: "Ecco perché ho scelto il Napoli! Con Conte ritiri tosti, ma faranno la differenza"
Il nuovo difensore del Napoli, Sam Beukema, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A partendo dai motivi che lo hanno portato in azzurro: “Ho scelto il Napoli perché non ti attendi ogni giorno una chiamata dai campioni d’Italia, è stato un onore enorme ovviamente. Penso che mi hanno scelto soprattutto per le mie caratteristiche. Voglio dare sempre tutto, voglio migliorarmi sempre e aiutare la squadra. Mi piace anche adattarmi a tutti i moduli di gioco. Ho già una bel rapporto con tutti i difensori qui a Napoli: Amir, Juan, Alessandro e Luca. Se il mister ha bisogno di utilizzarmi con la difesa a 3 o 4, io sono sempre disponibile".
Il primo approccio con Conte: “Con mister Conte è stato bello sin dal primo momento, chiede tanto dal livello di intensità e in generale in allenamento. I ritiri sono stati belli tosti ma ci sta, spero e penso che questo farà la differenza durante la stagione. E' molto attento su tutti i dettagli del gioco e così sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare in campo".
Su Bologna-Inter 1-0 col gol vittoria di Orsolini: "Quella vittoria contro l’Inter è stata bellissima contro un’avversario fortissimo. Abbiamo lottato tutta la partita e alla fine abbiamo fatto gol e abbiamo vinto. Ovviamente è stato bello non dico regalare lo scudetto al Napoli ma aiutare il Napoli... è stato bello".
Sul connazionale Lang: “Non ho mai giocato contro di lui, ma ovviamente ho visto tante sue partite. Ha tanto talento, può fare la differenza nelle partite soprattutto difficili. Può fare gol, è molto creativo e siamo contenti di averlo con noi. Anche per me è bello essendo olandese, così possiamo giocare insieme”.
Su Lukaku e De Bruyne: “Sono due giocatori di grande livello, mi hanno sorpreso anche un po’ perché sono molto umili. Abbiamo già fatto tanti scherzi insieme, mi hanno aiutato anche a entrare subito nel gruppo, soprattutto che Lukaku era già qui da un anno. Sono contentissimo di essere con loro e anche contro durante gli allenamenti. Non vedo l'ora di continuare con loro”.
Sullo scudetto: "Vorrei vincere anche il mio primo scudetto, ma dobbiamo affrontare questo campionato come hanno fatto lo scorso anno: partita dopo partita. Abbiamo tante belle sfide quest’anno e quattro competizioni. Ovviamente vorrei vincere anche il mio primo scudetto, sarebbe un bell’obiettivo personale ma come detto dobbiamo affrontare partita dopo partita".
