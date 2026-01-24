Milinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve

Tuttonapoli

Milinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la JuveTuttoNapoli.net
di Antonio Noto
fonte Francesco Carbone

Non sembra più terminare l'emergenza in casa Napoli. Le condizioni di Milinkovic-Savic tengono in apprensione lo staff azzurro dopo la rifinitura di questa mattina a Castel Volturno. Il portiere non è apparso al meglio per un risentimento muscolare, proverà a stringere i denti e ad essere comunque tra i pali per la sfida di domani contro la Juventus.

Nelle prossime ore verranno effettuate ulteriori valutazioni per capire se potrà essere regolarmente a disposizione di Antonio Conte. Nel caso contrario, si aprirebbero le porte per Meret. L’estremo difensore azzurro è infatti tornato disponibile dopo aver superato i recenti problemi alla spalla e rappresenta l’alternativa pronta tra i pali.