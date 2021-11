Mine vaganti

Incidere, si può. Pur giocando poco, giocando sicuramente meno di altri. Minuti di qualità, a calciatori di qualità: sta diventando uno dei segreti che segreti più non sono di questo Napoli targato Spalletti “Con la nuova regola delle 5 sostituzioni le partite spesso vengono determinate da chi entra dopo” ha ribadito Spalletti all'evento 'Festival di Casa Corriere’.

A Legia solo l’ultima prova pratica che certe gare possano essere ribaltate con le forze fresche in arrivo dalla panca. In questo Napoli, anche per caratteristiche, ci sono calciatori che possono diventare ancor più utili a questo scopo: Adam Ounas, Dries Mertens, Andrea Petagna e, alternandosi, Lozano e Politano.

La perla al Pepsi Stadium di Adam Ounas è un concentrato di bellezza e praticità. È un ulteriore tassello, dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box, della rinascita del calciatore algerino, che dopo le esperienze in prestito appare ormai maturo per giocarsi le sue carte in maglia Napoli. “Ho imparato a conoscere il campionato con l’esperienza a Crotone, ora sono pronto a giocare di più” ha affermato soddisfatto l’esterno d’attacco.

In gol a Varsavia anche Dries Mertens, oramai non più titolare. Per anni il belga è stato bollato come elemento capace di incidere subentrando dalla panchina e, nella parte finale della sua esperienza azzurra, potrebbe nuovamente rientrare in quella dimensione. Con la regola dei cinque cambi nessuno deve sentirsi ai margini di questo progetto.