Mondiale per Club 2025, giornata cruciale: la Juventus gufa Napoli e Milan, la classifica attuale

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League che sarà decisiva nella corsa al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre.

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League che sarà decisiva nella corsa al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. La fine della fase a gruppi definirà la situazione anche delle squadre italiane in vista del nuovo torneo che si terrà negli USA nel 2025. L’Inter è praticamente già qualificata (in attesa che la FIFA annunci i criteri definitivi per la compilazione del tanto discusso ranking), mentre è in corso una sfida tra Juventus, Milan e Napoli. Solo una di queste tre prenderà infatti parte alla competizione.

La selezione si baserà sui risultati ottenuti in Champions League dal 2021 al 2024 (da capire se utilizzando il classico ranking UEFA o un ranking stilato dalla FIFA): allo stato attuale, la Juventus passerebbe come seconda squadra italiana. A fare la differenza, scrive Calcio e Finanza, sarebbe soprattutto l’eventuale qualificazione di Napoli e Milan agli ottavi di finale. Ad ora i bianconeri sono davanti a rossoneri e azzurri ma non possono portare altri punti alla loro causa.

Questa è la situazione con la graduatoria UEFA:

Bayern Monaco (Germania) – 98 punti (già qualificata)

Inter (Italia) – 73 punti (già qualificata)

PSG (Francia) – 71 punti (già qualificata)

Borussia Dortmund (Germania) – 66 punti

Atletico Madrid (Spagna) – 60 punti

Lipsia (Germania) – 59 punti

Porto (Portogallo) – 59 punti

Barcellona – 55 punti

Benfica (Portogallo) – 50 punti

Juventus – 47 punti; —- ultima qualificata

Siviglia – 42 punti

Salisburgo – 40 punti

Ajax – 39 punti

Milan – 39 punti

Shakhtar – 35 punti

Napoli – 34 punti

Mondiale per Club 2025 squadre italiane – Il ranking FIFA

Questa è invece la situazione con la graduatoria FIFA:

Bayern Monaco (Germania) – 106 punti (già qualificata)

Inter (Italia) – 74 punti (già qualificata)

PSG (Francia) – 74 punti (già qualificata)

Borussia Dortmund (Germania) – 68 punti

Porto (Portogallo) – 66 punti

Barcellona (Spagna) – 62 punti

Lipsia (Germania) – 61 punti

Atletico Madrid (Spagna) – 57 punti

Juventus (Italia) – 52 punti —- ultima qualificata

Benfica (Portogallo) – 50 punti

Siviglia (Spagna) – 47 punti

Ajax (Olanda) – 47 punti

Salisburgo (Austria) – 45 punti

Shakhtar Donetsk (Ucraina) – 45 punti

Milan (Italia) – 42 punti

Napoli (Italia) – 39 punti

Attualmente il Milan è la squadra che più di tutte può insidiare la Juventus, ma quella che allo stesso tempo rischia maggiormente di finire anzitempo la sua corsa in Champions. Più staccato in classifica il Napoli (a -13 dai bianconeri in entrambi i sistemi) che è però messo meglio nel girone, con la qualificazione che arriverà in caso almeno di pareggio con lo Sporting Braga. Ma il Napoli diventerebbe un problema per la Juventus soltanto se si qualificasse ai quarti di Champions.