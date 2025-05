Conte può restare! Sky: oggi altri contatti, aumenta la fiducia

Antonio Conte riflette sul suo futuro ed i tifosi del Napoli restano col fiato sospeso per conoscere la decisione del tecnico campione d'Italia. Nelle ultime ore aumenta l'ottimismo di poterlo rivedere sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione. Gli ultimi aggiornamenti li riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, sul proprio sito.

"Dopo il confronto di ieri e i contatti di oggi - in attesa di rivedersi entro sabato per la decisione definitiva - si stanno aprendo seri spiragli perché Antonio Conte possa restare. Aumenta la fiducia, cauta, in attesa che l'allenatore sciolga definitivamente le riserve. I ragionamenti sono profondi, durante il summit di ieri sono state chiarite diverse cose e il club ha dato garanzie a Conte di voler costruire una squadra importante, nel segno della continuità in un campionato prossimo con tanti cambiamenti di panchina".