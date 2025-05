Sky, Marchetti: "Per il Napoli si fa il nome di Svilar, non sta rinnovando con la Roma"

“Sulla permanenza o meno di Conte a Napoli occorre aspettare venerdì perché questo tempo di riflessione che si è preso l'allenatore potrebbe anche essere la spia della volontà di lasciar andare il rapporto, non per la Juve, quanto piuttosto per la convergenza tra l'idea di progetto del patron e quella di Conte. Dietro l'eventuale addio di Conte – ha detto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - non ci sarebbero motivi personali ma professionali. Non c'entra il mercato perchè il Napoli lo farà di un certo livello a prescindere da Conte, come dimostra l'affare De Bruyne per il quale le interlocuzioni sono molto avanzate e per la cui chiusura dell’affare mancano solo le firme. Si tratterebbe di un discorso sulla struttura del Napoli che eventualmente non convergerebbe con quella del patron: in ogni caso, non sto affatto dicendo che sia stata scritta la parola fine nel rapporto tra lui ed il Napoli.

Allegri attende venerdì per capire l'evoluzione della situazione Conte-Napoli ma c'è anche il Milan che ha chiesto disponibilità all'allenatore, che ha avuto contatti con entrambi i club. Non è una gara, si tratta di valutare le possibilità sul mercato e i progetti ma il Napoli deve tener conto anche dell'interesse dei rossoneri.

Meret? Il rinnovo sembrava nelle scorse settimane in dirittura d'arrivo, adesso si fa il nome di Svilar che non sta rinnovando con la Roma. Si vedrà. Anguissa? Non si è trovato l'accordo al momento, poi c'è da capire - per lui come per Meret - l'idea dell'allenatore che guiderà il Napoli".