Monza-Napoli 0-1, le pagelle: Scott decisivo, impatto Raspadori! Male gli esterni, Conte troppo timido

Meret 6 - Giornata tranquilla per lui.

Di Lorenzo 5 - Conte l’aveva invocato in zona gol ma sbaglia praticamente tutte le scelte. Errore clamoroso su un pallone facile da servire a Lukaku.

Rrahmani 6,5 - Molto pericoloso su un colpo di testa in avvio. Uno dei pochi a mostrare un atteggiamento propositivo.

Rafa Marin 6 - Buon anticipo con tiro debole. Poi si fa saltare male da Castrovilli che lo grazia. Prende un giallo evitabile, ma poi si ricompone e non commette altri errori.

Olivera 5,5 - Sbaglia diverse scelte e si fa infilare da Castrovilli. Esce pure troppo tardi. Dal 64’ Raspadori 7 - Mette in porta prima Politano che non punge, poi Scott che non sbaglia. Approccio giusto.

McTominay 7,5 - Si conferma caldissimo con la zuccata che sblocca la gara. L’uomo in più di questa squadra.

Lobotka 6,5 - Recupera qualche buon pallone con la pressione alta. Bel secondo tempo recupera diversi palloni e gestisce i suoi quando stava prevalendo l’ansia. Sbavatura nel finale.

Gilmour 6 - Mette qualche buon pallone su angolo. All’intervallo Conte lo cambia. Dal 45’ Anguissa 6 - Non impatta alla grande ma ci mette il fisico.

Politano 5 - Appare subito fuori dalla gara, incapace di incidere. Sbaglia diverse scelte e calcia male gli angoli. Dall’84 Ngonge sv -

Spinazzola 6 - La squadra si affida molto a lui, ma commette tanti errori in fase di rifinitura. nella ripresa cresce molto e mette diversi palloni interessanti.

Lukaku 5,5 - Si vede poco nel primo tempo, dove cicca un buon pallone dall’interno dell’area piccola. Nel secondo tocca più palloni e si arrabbia per un assist sbagliato da Di Lorenzo. Dal 79’ Simeone 6 - Lotta su ogni pallone.

Conte 6 - Il suo Napoli vince, ma è l’unica nota positiva. Squadra scarica e poco coraggiosa.