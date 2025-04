Ufficiale Monza-Napoli, le formazioni: Conte sceglie Spinazzola-Rafa Marin e c'è una grande sorpresa

Ufficiali le scelte dei due allenatori per la gara di questao pomeriggio. Il Napoli conferma il 4-3-3 con tre cambi rispetto all'ultima con l'Empol, ovvero il rientro di Di Lorenzo, Rafa Marin per Juan Jesus e Spinazzola per Neres. Panchina per Anguissa nonostante il rientro. Confermato ancora una volta Gilmour. Ecco le formazioni ufficiali:

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Dany Mota. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Gagliardini, Urbanski, Sensi, Forson, Palacios, Ganvoula, Petagna, Martins, Vignato, Ciurria. All.: Nesta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. A disp.: Turi, Scuffet, Okafor, Billing, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori, Anguissa. All.: Conte.