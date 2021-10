Napoli-Bologna 3-0, le pagelle: belli, solidi, cattivi! Fabian il migliore, Osimhen li fa impazzire, Insigne lucido

Ospina 6,5 - Serata tranquilla perché il Bologna non tira mai nello specchio, se non nel finale su punizione. Si fa trovare pronto in qualche uscita e nel giro palla.

Di Lorenzo 7 - Senza soste. Spalletti lo conferma e soprattutto lo tiene in campo per tutti i 90', anche a partita finita, non temendo particolari cali. Ha un motore quasi unico per la Serie A e continua a sfornare ottime prestazioni in entrambe le fasi ed sequenza dall'inizio dell'anno.

Rrahmani 7 - Non sbaglia un pallone e strappa più volte gli applausi del Maradona per la calma con cui gestisce anche diversi uno contro uno. Ha grande fiducia ma quando il Napoli indietreggia, invece, non si fa ingolosire e si compatta per un recupero collettivo.

Koulibaly 7 - Quando il pallone è sul corpo annulla l'avversario di pura prepotenza fisica, negli spazi si ritrova poche volte a dover correre, ma il risultato è lo stesso. Resta concentrato anche sul

Mario Rui 7 - Altra prova di ottimo livello. Sin dall'inizio accompagna di più, essendo il terzino di spinta da programma. Un tentativo ad inizio gara, poi distende spesso la falcata e gioca tantissimi palloni anche nello stretto nell'asse con Insigne ed Elmas. Fondamentale anche in uscita, è il giocatore con più palloni giocati (110) e col 95% di precisione. Tutti in piedi all'uscita dal campo (dall'87' Ghoulam sv - Ritrova il campo, 7 mesi e mezzo dall'ultima volta ed è applaudito ad ogni semlice tocco. Bentornato, campione)

Anguissa 7 - Pressa, recupera, ispira anche il gioco e mostra grandi qualità anche nello stretto. Giocatore totale che ha trascinato il Napoli ad un livello semplicemente superiore. Peccato per la traversa che gli nega la gioia del gol. Viene risparmiato, complice anche un'ammonizione, ed esce con la standing ovation (dal 75' Demme sv)

Fabian 7,5 - Il migliore in campo, per distacco. Sblocca la partita con il suo classico sinistro a giro e mette in discesa una gara fino a quel momento tostissima, peraltro su un recupero palla propiziato anche da una sua pressione altissima. Gioca tanti palloni con grande fiducia, chiude con 105 tocchi ed il 96% di precisione

Elmas 6 - Conferma grandi qualità con tantissime giocate anche nello stretto, ma ancora da canalizzare bene nell'ambito di un gioco più collettivo. Chiude con 48 tocchi, ma con un ottimo 98% di precisione, pescando spesso l'apertura esterna o l'imbucata al limite dell'area in un fazzoletto (dal 75' Mertens sv)

Lozano 6 - Non sempre nel vivo del gioco. Dà ampiezza, ma serve più ad allargare il Bologna che a dare uno scarico. Gioca solo 22 palloni, raramente però viene innescato per poter puntare realmente l'avversario. Entra comunque in qualche modo nell'azione decisiva per il recupero alto che porta all'1-0 di Fabian (dal 65' Politano 6 - Entra a partita ormai indirizzata e dà nuove energie sulla corsia di destra, per tenere caldo il motore in prospettiva di Salerno)

Osimhen 7 - Si procura i due rigori che Insigne trasforma, il primo mettendo in crisi Medel con la sua fisicità, il secondo con la velocità in un fazzoletto facendo comparire la sua gamba davanti all'avversario. Bellissimo anche un assist per Insigne a campo aperto ad inizio gara, sovrasta tutti fisicamente ma di testa gli esce sempre di poco.

Insigne 7 - Chiude i discorsi sui suoi errori dal dischetto, battendo due volte Skorupski, in entrambe le occasioni chiudendo il tiro sul suo lato preferito che non andava a pescare da un bel po'. Il tutto all'interno di una prova positiva, fatta di tante giocate utili, ma anche un errore ad inizio gara di fronte al portiere (dal 65' Zielinski 6 - Non al meglio, per ammissione dello stesso Spalletti, parte dalla panchina, poi entra sul 3-0 e dà nuove forze alla pressione alta per tenere lontano il Bologna. A Salerno è atteso per il ritorno ai suoi livelli)