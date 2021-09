Napoli-Cagliari 2-0, le pagelle: Osimhen devasta tutti, Anguissa ancora super, Zielu cresce

Ospina sv - Mai seriamente impegnato. Serata tranquilla grazie all'atteggiamento rinunciatario del Cagliari di Mazzarri

Di Lorenzo 6,5 - Molto coinvolto in uscita, ma a rimorchio lo si vede di più nel secondo tempo. Non commette sbavature, soprattutto evita dei falli inutili quando il Cagliari prova solo a saltare sulle palle inattive.

Rrahmani 6,5 - il Cagliari fa giocare lui in impostazione e se la cava più che bene, senza mai perdere la calma, chiudendo con 115 tocchi ed addirittura il 99% di precisione. Difende sempre in avanti, in anticipo, ed il Cagliari non sviluppa quasi mai la ripartenza.

Koulibaly 6,5 - Attento per tutta la gara, sempre in marcatura preventiva, per evitare che possano svilupparsi le ripartenze dei sardi. Si sgancia anche in qualche sortita offensiva, ma stavolta senza risultati.

Mario Rui 7 - Diverse chiusure importanti, anche scegliendo bene il tempo di testa, perché il Cagliari insiste dal suo lato immaginando un vantaggio fisico con Nandez che però in campo non si tramuta in occasioni. In fase propositiva accompagna senza strafare e sbaglia poco o nulla.

Fabian 6,5 - Qualche rischio quando prova a toccarla più di una volta, ma riesce sempre a metterci una pezza. Per il resto non ci sono spazi e servono scarichi veloci e tanta pazienza per trovare spazi nell'assetto compatto del Cagliari (dall'88 Demme sv)

Anguissa 7,5 - Non solo fisicità, recupero palla e pulizia nei passaggi. Ha anche la capacità di alzare la testa e premiare l'attacco alla profondità di Zielinski da cui nasce il gol che butta giù il muro dei sardi. Sfiora il gol in due occasioni, non perde mai lucidità e fino alla fine continua a smistare palla con la tranquillità dei grandissimi giocatori.

Politano 6,5 - Il movimento a rientrare è difficile perché c'è traffico centralmente e le cose migliori nascono quando invece attacca il fondo, anche se finisce sul piede debole. Meglio nella ripresa quando trova più sovrapposizioni di Di Lorenzo (dal 69' Lozano 6,5 - Entra a risultato acquisito, ma attacca di più il fondo e dà nuove energie su quella fascia col Cagliari stanco e più aperto. Ha anche diverse occasioni per arrotondare il risultato)

Zielinski 7 - Da sottopunta il Cagliari fatica a leggerlo, non a caso ha spazio in profondità, dettando il passaggio ad Anguissa, e serve ad Osimhen l'assist da spingere in rete. Nella ripresa continua a liberarsi bene, ha anche un paio di occasioni e soprattutto in una in area di rigore calcia male (dal 69' Elmas 6,5 - Diversi uno-due di qualità al limite dell'area, ma spesso non va al tiro e finisce per chiudersi ma tiene comunque in ansia i sardi con grande vivacità tra le linee)

Insigne 7 - Trasforma il rigore del 2-0, non senza un brivido, valorizzando una buona prova, non semplice con gli spazi intasatissimi dal suo lato. Nella ripresa, quando il Cagliari prova a giocare, poi trova più libertà e pennella diversi palloni di grande qualità (dal 76' Ounas sv)

Osimhen 8 - Decisivo, ancora una volta. Da attaccante puro si fa trovare pronto e capitalizza l'assist di Zielinski che sblocca una partita tutt'altro che semplice. Ha un'altra occasione ma il diagonale non ha fortuna, ma per il resto anche spalle alla porta fa impazzire un difensore esperto come Godin che lo stende in area dopo una serie di trattenute in ogni zona del campo (dal 76' Petagna sv)