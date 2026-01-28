Ufficiale Napoli-Chelsea, le formazioni: le scelte di Conte e Rosenior

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League. Conte ripropone i 10/11 schierati domenica scorsa contro la Juventus a Torino. Tra i pali Meret, davanti al numero 1 del Napoli la difesa a tre è composta da Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno. Novità sulle fasce, dove Olivera viene schierato dal 1' al posto di Gutierrez, Spinazzola trasloca sulla destra. In mediana Lobotka e McTominay. In attacco Vergara e Elmas supportano Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Santos, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.

