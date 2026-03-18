Podcast Casa del Napoli a Monterusciello? Sindaco Bacoli: "Sarebbe motivo di soddisfazione"

vedi letture

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Si parla della possibile realizzazione del centro sportivo del Napoli nell’area di Monterusciello. Hai notizie a riguardo o si tratta solo di rumors? Qual è la tua idea?

"Sicuramente, se il Napoli realizzasse il suo centro sportivo, con campi e strutture adeguate, per noi sarebbe motivo di orgoglio e soddisfazione. Detto questo, è una vicenda che segue il Comune di Pozzuoli, quindi non siamo direttamente coinvolti. Da tifoso, però, posso dire che c’è un continuo spostarsi su possibili soluzioni senza una direzione chiara, e questo non è positivo. Una società che punta in alto deve avere un centro sportivo. Credo che queste manovre servano anche a ottenere qualcosa dal Comune di Napoli. Se però il centro si facesse nei Campi Flegrei, sarebbe comunque un fatto positivo per il territorio."

Parliamo da tifoso: sui social hai scritto “Milano, stiamo arrivando”. A quale Milano ti riferisci, quella rossonera o quella nerazzurra?

"A entrambe. Il Milan lo superiamo a Pasquetta, ma io ho sempre guardato soprattutto all’Inter. Senza infortuni ce la saremmo giocata punto a punto, forse saremmo anche primi. Sono convinto che il Napoli possa vincerle tutte da qui alla fine: se l’Inter arriva a 87 punti vince, ma se ne fa 85 o 86 ce la giochiamo. L’Inter ha già dimostrato di soffrire la pressione e secondo me può cedere anche quest’anno."

L’eliminazione dell’Inter contro il Bodø/Glimt ha aumentato il rammarico per il percorso europeo del Napoli?

"Io distinguo sempre tra campionato e Champions. In Serie A, con la rosa al completo, saremmo probabilmente primi. In Champions, invece, il Napoli è stato deludente: anche con gli infortuni non si può uscire così. Ci sono responsabilità anche dell’allenatore nella gestione delle competizioni europee. Il Napoli doveva almeno arrivare ai playoff."

Guardando al prossimo impegno contro il Cagliari, pensi che De Bruyne debba partire titolare?

"Mi auguro di sì. Nell’ultima partita in casa abbiamo visto un primo tempo sottotono. Quando sono entrati De Bruyne e McTominay la partita è cambiata. Cagliari è una trasferta difficile, ma il Napoli può vincere. Con una sola partita a settimana possiamo fare filotto."