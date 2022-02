Napoli-Inter 1-1, le pagelle: non basta un tempo di palleggio e super-Osimhen, Insigne in crescita

Ospina 6 - Non ha responsabilità sul gol, per il resto non è neanche molto sollecitato e si mette in mostra più che altro per il gioco con i piedi quando l'Inter prova ad alzare la pressione.

Di Lorenzo 6 - Non demerita, ma non disputa sicuramente la sua miglior partita. Diverse imprecisioni a livello tecnico, in un paio di circostanze viene preso in mezzo da Perisic.

Rrahmani 6,5 - Prova di incredibile sicurezza, quasi da leader difensivo. In diversi frangenti legge benissimo facendo scorrere il pallone e mostra grande crescita anche nella costruzione tenendo sempre la massima applicazione.

Koulibaly 6,5 - Sul gol non si aspetta il rimpallo di Di Lorenzo, così come la strana traiettoria del pallone, e lascia scorrere ma diventa buona per Dzeko. Qualche imprecisione ma anche diverse chiusure pazzesce, più volte alle spalle di Mario Rui e salvando su Dumfries solo di fronte a Ospina.

Mario Rui 6 - Ottimo, da professore come l'ha definito ieri Spalletti, quando il Napoli ha la partita in pugno e tecnicamente non sbaglia un passaggio in uscita. Poi viene preso in mezzo da Lautaro sul cross che porta al gol e nell'ultima mezz'ora soffre la spinta nerazzurra e la valutazione ne risente..

Lobotka 7 - Spettacolare nel primo tempo, uscendo dalla pressione e aprendo il campo per far correre i compagni. Nella ripresa più o meno prova a fare lo stesso ma la squadra perde qualche metro ed è un po' più lungo e deve sporcarsi anche in non possesso. Spalletti non gli risparmia un minuto per ragionare fino alla fine.

Fabian 6 - Qualche intuizione di prima, ma isolata nell'ambito di una gara sofferta con la pressione nerazzurra che quasi punta ad oscurarlo. Quando cala pure d'intensità, con gli spazi che si allargano e c'è bisogno di correre, Spalletti lo richiama in panchina (dal 74' Anguissa 6 - Entra in una fase in cui c'è più da coprire perché le folate nerazzurre si moltiplicano e tutto sommato entra subito nel match)

Zielinski 6 - Gara difficile per lui, ma nel momento di difficoltà, quando l'Inter prende per mano la squadra, è quello che sembra più inconsistente. Chiude con appena 31 tocchi ed un modesto 87% di precisione (dall'84' Juan Jesus sv)

Insigne 6,5 - Trasforma il rigore che vale il vantaggio, ma sul piano della prestazione fa sicuramente un passo in avanti rispetto all'ultimo periodo. Perde pochi palloni spalle alla porta rispetto all'andata e una sua palla mette in difficoltà De Vrij nell'azione che porta Elmas vicino al gol (dall'84' Ounas sv)

Politano 6 - Sembra ispirato, ha gamba per ripartire perché l'Inter dopo il gol subito deve sbilanciarsi, ma esce per infortunio (dal 25' Elmas 6 - Non un grande impatto sul match, ma nel momento cruciale si fa trovare lì, riesce anche ad alzarla ma Handanovic gli chiude lo specchio con un tempismo incredibile )

Osimhen 7 - Una furia. Si procura il rigore del vantaggio mangiando due metri a De Vrij in una frazione di secondo. Manda più volte in tilt la difesa nerazzurra che è costretta alle maniere forti. Nella ripresa non è servito granché ma non si risparmia e allunga la squadra nella difficoltà (dall'84' Mertens sv)