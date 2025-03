Napoli-Inter, calendari a confronto: per Inzaghi arriva il tour de force

vedi letture

Undici partite alla fine del campionato e della stagione del Napoli, molte di più quelle che attendono la capolista Inter sulla quale gravano gli impegni di Champions League e Coppa Italia. I nerazzurri restano primi con un solo punto di vantaggio sugli azzurri dopo lo scontro diretto pareggiato ieri al Maradona, ma a dare un mano alla squadra di Conte nel momento decisivo della stagione potrebbe essere il calendario.

Il cammino del Napoli. Gli azzurri dovranno affrontare, prima della sosta per le nazionali la Fiorentina al Maradona e il Venezia in trasferta, entrambe di domenica. Dopo la sosta il Napoli se la dovrà vedere con il Milan in casa e al Dall'Ara con il Bologna, ultimo grande scoglio prima di un finale sulla carta in discesa: 7 gare con Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Ricordiamo che tutte le prossime 11 avversarie da qui alla fine del torneo sono state già battute dai ragazzi di Antonio Conte all'andata.

Il cammino dell'Inter. Per i nerazzurri calendario fittissimo, intasato dagli ottavi di Champions League e dalle semifinali di Coppa Italia. L'Inter dovrà vedersela in Champions nel doppio confronto contro il Feyenoord, mercoledì e martedì 11 marzo. Tra le due sfide la gara di sabato in casa contro il fanalino di coda Monza e prima della sosta un altro scontro diretto sulla strada degli uomini di Inzaghi, la sfida a Bergamo contro l'Atalanta. Al ritorno delle gare delle nazionali l'Inter avrà l'Udinese e poi il derby d'andata di Coppa Italia contro il Milan. Seguito nell'ordine dalle sfide con Parma, Cagliari e Bologna, prima di riaffrontare i rossneri al ritorno. A queste gare e alle ultime 5 di campionato Roma, Verona, Torino, Lazio e Como, potrebbero aggiungersene almeno altre tre in caso di passaggio del turno nelle due coppe.