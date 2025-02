Ufficiale Napoli-Inter, stabiliti giorno e orario: l'annuncio della Lega Serie A

Con i sorteggi Champions League di Nyon che si sono completati e con l'ufficialità della data dell'andata degli ottavi dell'Inter, che affronterà il Feyenoord, arriva anche la conferma sul giorno e sull'orario dell'atteso match del Maradona tra il Napoli e i nerazzurri in programma a inizio marzo.

Quando si giocherà la sfida scudetto che ha già fatto registrare il sold out? L'Inter giocherà mercoledì 5 gennaio in Olanda mentre la partita del Maradona è stata appena fissata per sabato alle ore 18. Lo ha comunicato la Lega con una nota ufficiale. Ricordiamo che l'Inter martedì 25 febbraio affronterà anche la Lazio in Coppa Italia. Dunque per i nerazzurri tanti impegni ravvicinati prima e dopo il Napoli.