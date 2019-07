Napoli-James, Alvino: "L'affare si farà, ma serve tempo: posso dirvi una data per la chiusura"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato dell'attesa per James: "Napoli-James si farà, ma si procede giorno dopo giorno perché serve tempo. Lo ripeto ogni giorno: serve tempo per la complessità dell'affare, la fretta è cattiva consigliera. Il matrimonio si farà al 100%, ma serve tempo. Credo almeno 15 giorni, si lavora per il 20-22 luglio secondo me, quindi c'è tempo. Non siamo vicini alle firme, non sono con la penna in mano, ma tutte le componenti vogliono arrivare alla chiusura ed io mi sono esposto. C'è da chiudere col Real, poi il giocatore ha sponsor, è quasi un'industria per quello che muove e poi il Napoli sui contratti fa un lavoro certosino, sono contratti blindati per tutelare i tifosi".