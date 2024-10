Napoli-Lecce, Conte cambia: già sicure due novità e rientra Meret dal 1'

Un giorno di riposo e poi di nuovo a darci dentro. Il Napoli riprenderà oggi la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita di campionato in programma sabato al Maradona contro il Lecce.

Per quel che riguarda la formazione, il tecnico ritroverà Meret: il portiere è fuori sin dalla trasferta di Torino con la Juventus, a causa di un problema muscolare rimediato nei primi 45 minuti, ma i tempi del rientro sono maturi. Mancherà, invece, Lobotka: il regista ha già saltato l’Empoli per un infortunio alla coscia sinistra subito la scorsa settimana con la nazionale slovacca in Nations e per il momento resta in dubbio anche per il Milan. Scontato il rientro dal primo minuto di Olivera in difesa. Lo scrive il Corriere dello Sport.