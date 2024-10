Ufficiale Napoli, lo scatto ufficiale della rosa 2024/25: scelta la fermata metro di Chiaia

SSC Napoli, in collaborazione con Azienda Napoletana Mobilità, ha scelto la fermata della metro di Chiaia come location per la foto ufficiale della rosa per la Serie A 2024/25, che diventa animata, per la prima volta, con un video che celebra il rapporto sempre più inscindibile tra Club e Città.

Un luogo unico, si legge sul sito ufficiale del club azzurro, che combina l’efficienza moderna con la bellezza senza tempo di Napoli, arricchito da opere d’arte che raccontano la storia e la cultura della Città. Le “Stazioni dell'Arte” della metropolitana di Napoli rappresentano uno dei progetti più significativi e innovativi di arte e architettura pubblica realizzati negli ultimi venti anni. Artisti e architetti di fama internazionale hanno trasformato questi spazi dedicati al trasporto pubblico in veri e propri monumenti sotterranei, luoghi iconici della Napoli contemporanea, in cui l'arte e la bellezza diventano parte integrante del quotidiano.

La stazione Chiaia della Linea 6, progettata da Uberto Siola, è un capolavoro di architettura sotterranea. Profonda oltre 40 metri, grazie alla sua spettacolare copertura trasparente offre ai viaggiatori un'esperienza unica di discesa attraverso la graduale variazione della luce naturale, fino al piano delle banchine.

In dialogo con il progetto architettonico, Peter Greenaway ha realizzato un intervento artistico unitario che accompagna il visitatore in un suggestivo viaggio dalle altezze dell'Olimpo fino alle profondità degli Inferi. Il lavoro di Greenaway si ispira al mondo classico greco-romano, profondamente radicato nella storia di Napoli, e arricchisce l'intera esperienza di risonanze simboliche e mitologiche.