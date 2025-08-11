Napoli-Lookman, Rai: "Non risulta ritorno di fiamma, azzurri su altri obiettivi"

di Arturo Minervini

"Non risulta nessun ritorno di fiamma del Napoli per Lookman". Lo scrive Ciro Venerato sul sito della Rai, fornendo le ultime sul nigeriano: "Ci arriva una doppia e secca smentita (non di facciata) da entrambi i sodalizi. Dopo l'accordo  tra Inter e gli agenti dell'attaccante nigeriano, il Napoli non si è più fatto vivo con l'entourage o con i Percassi.

Il club azzurro ha altre idee e ora sta battendo altre piste in altri ruoli. Il mercato è ancora lungo ma difficilmente il Napoli tornerà su Lookman" conclude Venerato