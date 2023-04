Napoli-Milan 1-1, le pagelle: possesso infinito, porta stregata e Ndombelè non fa fallo in ripartenza

Le pagelle di Napoli-Milan 1-1

Meret 7 - Para il rigore a Giroud e poi, dopo un rinvio così così, d'istinto col piede salva nuovamente il Napoli. Non può nulla sul vantaggio rossonero e gestisce tutto sommato bene la ripresa del gioco, per la verità senza grande pressione del Milan.

Di Lorenzo 6 - Si fa infilare da Leao sul gol, ma arriva già lanciatissimo e la frittata forse è più di Ndombele. Spinge senza sosta, con grande generosità, gestendo tanti palloni complessi e si procura anche il rigore a dieci dalla fine per rendere il Maradona una bolgia, ma che Kvara non trasforma

Rrahmani 5,5 - Non ha il tempo per fare fallo su Leao che è già in area di rigore. Rimedia un'altra brutta figura contro il portoghese, ma non solo per colpe sue. Per il resto non mancano delle sbavature, ma all'interno di una gara complessa anche in costruzione (dal 74' Ostigard sv - Nel finale diventa una punta aggiunta ed al 90' arriva a centrimetri dal colpo di testa sotto porta)

Juan Jesus 5,5 - Rispetta le dichiarazioni della vigilia, giocando con personalità. Sul gol prova a difendere la porta anziché seguire l'uomo, ma Giroud è bravo a staccarsi a porta vuota e non è da penalizzare eccessivamente. E' autore di diversi chiusure, sullo stesso Giroud ma nel finale di disperazione anche su Leao, tutt'altro che banali.

Mario Rui 5 - Un altro erroraccio, come quello all'andata su Brahim ad inizio azione, ma stavolta concedendo direttamente il rigore che per sua fortuna Meret respinge. Tanta palleggio, ma non convince più di tanto e poi esce per infortunio (dal 33' Olivera 6 - Come all'andata, ha l'occasione di testa per il pareggio ma da due passi non trova la porta. Per il resto alterna qualche buona falcata ad errori tecnici grossolani)