Live Napoli-Milan 2-0 (Politano 2', Lukaku 19'): termina il primo tempo al Maradona

21.38 - Finisce il primo tempo.

48' - Reijnders si incarica della battuta e prova a sorprendere il Napoli calciando sotto la barriera: mura la conclusione Politano da "coccodrilo".

46' - L'arbitro fischia un calcio di punizione a favore del Milan da posizione molto pericolosa, ci sono dubbi però sulla reale entità del contatto tra Gilmour e Pavlovic.

45' - Viene segnalato un minuto di recupero.

44' - Fofana ha luce per calciare dal limite: Lobotka riesce a sporcare il tiro che finisce in corner.

43' - Anguissa verticalizza con un tocco di prima, stavolta non si innesca l'attacco linea del tridente azzurro.

40' - Ammonito Lukaku, per un fallo imprudente ai danni di Bondo.

39' - Bondo rischia molto sull'attacco di Politano: il 21 azzurro per poco non intercetta il passaggio verso Maignan.

38' - Olivera conquista un calcio di punizione nella propria trequarti: può tornare a respirare il Napoli.

37' - Rrahmani anticipa Reijnders ma poi sbaglia il passaggio che finisce direttamente in calcio d'angolo.

36' - Calcio d'angolo insidioso del Milan: Meret esce con un po' di incertezza ma riesce a deviare con i pugni.

35' - Gilmour perde un pallone sanguinoso davanti l'area, Pulisic può presentarsi solo davanti a Meret ma viene rimontato da Anguissa all'ultimo istante.

33' - Lukaku vince un altro duello con Pavlovic e cerca Politano in profondità: passaggio troppo lungo.

32' - Politano pesca Neres solo in area con un cambio gioco di 40 metri: il brasiliano tenta il super gol al volo ma chiude troppo il compasso.

30' - Conceiçao incredulo all'avvio dei suoi: ha mandato Leao e Gimenez a riscaldarsi già da 10 minuti.

28' - Disordini in campo per un cambio rimessa, c'era stata un'incomprensione tra l'arbitro e i giocatori.

26' - Il Milan sembra non essere in gara: Reijnders fa un cross dalla sinistra totalmente fuori misura.

24' - Gol ancor più significativo per Romelu Lukaku: è la sua rete numero 400 in carriera.

23' - CHE AZIONE DEL NAPOLI! Gli azzurri danzano sul velluto. Bellissima combinazione sull'out di sinistra, con Politano che si sposta in quella zona per poi imbucare all'indirizzo di Neres. Il brasiliano sbaglia l'aggancio che gli avrebbe permesso di calciare da un'ottima zolla.

21' - CI PROVA ANGUISSA! Zambo si coordina benissimo al volo dai 25 metri e costringe Maignan a smanacciare in calcio d'angolo.

19' - GOL GOL GOL! SUBITO 2-0! Recupero alto di Buongiorno, palla a Gilmour che con un tocco delizioso serve Lukaku a tu per tu con Maignan. Big Rom tira schiacciando la sfera che scavalca Maignan e firma il raddoppio.

18' - Il Napoli attacca ancora ferocemente la profondità: stavolta lancio lungo che Neres non riesce ad addomesticare.

17' - Sventagliata di Pavlovic per lo scatto di Abraham, fermato da Buongiorno. Il centravanti rossonero era comunque in posizione di offside.

15' - NAPOLI VICINO AL RADDOPPIO! Il Milan concede tanto spazio e Di Lorenzo con una grande palla alle spalle della difesa per centimetri non trova Lukaku, sulla stessa traiettoria poi Neres viene anticipato.

14' - Neres tenta la serpentina ma viene fermato, Gilmour prova a recuperarla subito ma commette fallo all'altezza del centrocampo.

12' - Olivera ha tanto spazio sull'out di sinistra ma sbaglia il cross. Sul ribaltamento di fronte Abraham arriva al limite dell'area in uno contro uno con Buongiorno, ma il difensore azzurro non si lascia superare.

11' - BRIVIDO NAPOLI! Pulisic premia la sovrapposizione di Walker che serve Abraham a centro area: l'inglese gira col destro ma non trova la porta.

9' - Con questa rete Politano sale a quota 50 partecipazioni al gol in Serie A con la maglia del Napoli (28 reti e 22 assist).

8' - Theo Hernandez trova spazio e si autolancia in velocità superando Di Lorenzo, poi palla a Reijnders che calcia da fuori ma viene murato.

7' - Numero di David Neres ai danni di Gabbia, il brasiliano poi parte in campo aperto e cerca Politano sul secondo palo. Intercettato il 21 azzurro che si era già coordinato per il tiro al volo.

6' - Rrahmani verticalizza per Lukaku, scarico a Di Lorenzo che subisce fallo nel duello con Joao Felix.

4' - Prova a reagire il Milan riversandosi nella metà campo del Napoli.

2' - IL NAPOLI LA SBLOCCA SUBITO! Il lancio di Di Lorenzo da metà campo sorprende tutta la difesa rossonera, Politano taglia alle spalle e con un tiro potente di mancino infila Maignan.

1' - Il primo possesso è del Milan.

20.50 - PARTITI! Comincia il match!

20.49 - Le due squadre osservano un minuto di silenzio.

20.48 - Scene toccanti con tutto lo Stadio Maradona che applaude.

20.47 - Quattro calciatori del Napoli - Di Lorenzo, Meret, Politano e Mazzocchi - si recano sotto la Curva B per depositare un mazzo di fiori dedicato a Diego De Vivo, 14enne tragicamente scomparso in settimana.

20.43 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.15 - Anche il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Voci su Conte, resta? Con molta tranquillità il mister ha ancora due anni di contratto, abbiamo iniziato un percorso e siamo focalizzati su oggi. Ogni discorso oggi superfluo. L'anno scorso ha scelto di sposare questo progetto, speriamo di poter continuare senza alcun problema". (Clicca qui per l'intervista completa)

20.10 - Stanislav Lobotka nel prepartita ha parlato ai microfoni di DAZN: “È sempre un piacere giocare davanti ai nostri tifosi, ci danno la giusta carica e cercheremo di renderli felici. Dobbiamo giocare bene in mezzo, ma per vincere servirà una grande prestazione di tutta la squadra".

20.05 - L'Inter allunga a +6 in classifica vincendo non senza sofferenze il match delle 18 contro l'Udinese: Arnautovic e Frattesi regalano 3 punti importanti alla squadra di Inzaghi.

20.00 - Le formazioni ufficiali della gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Neres. A disp.: Turi, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Esposito, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. All. Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Jimenez, Terracciano, Chukwueze, Sottil, Leao, Gimenez, Jovic. All. Sergio Conceiçao.

18.30 - Lavezzi torna al Maradona: il Pocho in posa davanti alla statua di Diego. Guarda la foto qui!

17.00 - Ancora un ko per l’Atalanta: addio al sogno scudetto, 3 punti pesanti per la Fiorentina

15.00 - Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida di stasera contro il Napoli: "Stanno tutti bene e abbiamo un giocatore che non può giocare, Musah che è squalificato, il resto del gruppo è praticamente tutto a disposizione. Sono contento per quello, anche per queste due-tre settimane che abbiamo potuto lavorare in modo diverso. Siamo pronti per questa gara, si va ad affrontare una squadra molto complicata".

12.55 - Al Maradona sarà ospite anche Serena Brancale, la cantante pugliese che canterà "Anema e Core"

12.50 - Questa sera ci saranno tre stelle come Careca, Alemao e Lavezzi al Maradona!

12.00 - Sindaco Manfredi a TN: "Per l’estate avremo l’approfondimento tecnico sui lavori al Maradona”. Anche il primo cittadino di Napoli ha parlato al convegno di Fratelli d'Italia, leggete le parole qui!

11.50 - De Laurentiis: "Restyling Maradona? Metto io i soldi! Ci sono problemi, ma così per Euro2032 non riusciamo. Sul centro sportivo..." Leggete le parole del n.1 azzurro qui!

10.51 - Quest'oggi sarà una lunghissima domenica, il Napoli sfiderà il Milan nel 30esimo turno del campionato di Serie A alle ore 20:45, ma la giornata inizierà con le parole del presidente del Napoli, De Laurentiis, al convegno "Aura" organizzato da Fratelli d'Italia.

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 30ª giornata di Serie A: al Maradona arriverà il Milan di Sergio Conceiçao. Gli azzurri, in campo sabato alle 20:45, dovranno ritrovare la vittoria quantomeno per rimanere agganciati all'Inter che giocherà qualche ora prima contro l'Udinese. Sarà di certo una gara complicata: i rossoneri daranno tutto per continuare a inseguire la Champions, al Napoli il compito di prendersi i tre punti che sono mancati troppo spesso negli ultimi due mesi.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritrova finalmente David Neres ma almeno per questa gara conferma il 3-5-2 col brasiliano in panchina. Dunque Meret in porta, difesa a tre con Rrahmani affiancato da Di Lorenzo e Buongiorno. Sugli esterni di centrocampo ancora Politano da un lato mentre dall'altro Spinazzola ha accusato un affatticamento, per cui tornerà Olivera dal 1'; a centrocampo oltre Lobotka e McTominay tocca ancora a Gilmour: Anguissa non è a disposizione per un problema fisico. Infine in attacco fiducia al tandem Lukaku-Raspadori, con Neres pronto a entrare nella ripresa.

Le ultime sul Milan

Sergio Conceiçao potrebbe presentare importanti novità di formazione. Tra i pali pronto Maignan, in difesa al centro Thiaw e Gabbia, ai lati Walker e Theo Hernandez. In mediana la vera sorpresa: Loftus-Cheek può tornare titolare 23 gare dopo l'ultima volta, completano Bondo (in pole su Fofana) e Reijnders. Nel tridente Abraham è in vantaggio su Gimenez per il ruolo da centravanti, largo a destra Pulisic e sulla sinistra provato Joao Felix al posto di Leao.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 30 marzo ore 20:45

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Raspadori-Neres 80-20%

Diffidati: Di Lorenzo, Anguissa

Indisponibili: Spinazzola, Anguissa

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bondo, Reijnders; Pulisic, Abraham, Joao Felix. Allenatore: Sergio Conceiçao

Ballottaggi: Bondo-Fofana 55-45%, Loftus-Cheek-Fofana 60-40%, Abraham-Gimenez 55-45%, Felix-Leao 55-45%

Diffidati: -

Indisponibili: Emerson Royal, Musah (squalificato)