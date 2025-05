Zazzaroni: "A Napoli ora c'è paura, se la fanno un po' sotto. L'Inter invece è carica"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club dando la sua opinione sulla corsa scudetto: "A Napoli è subentrata la paura: te la fai un po' sotto perché adesso hai il Parma e poi all'ultima, se il Cagliari si salva, sei già più tranquillo. Ma adesso c'è un po' di paura. Invece quello nerazzurro ora è un ambiente carico. La Lazio gioca contro l'Inter, le mancano calciatori, ma è indubbiamente più difficile per la squadra biancoceleste rispetto che per la Roma contro il Milan".

I pronostici di Zazzaroni e Caressa

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni alla medesima emittente hanno espresso le loro previsioni in vista della penultima giornata di campionato. Il secondo ha previsto una vittoria per l'Inter o, in alternativa, per la Lazio (1-2) nella sfida tra le due squadre. Dall'altro lato, il telecronista di Sky Sport ha scommesso su un risultato di 1-X, segnalando una possibile vittoria dell'Inter o un pareggio. Per quanto concerne la partita Parma-Napoli, entrambi i giornalisti hanno previsto invece una vittoria per il Napoli contro la compagine di Chivu.