Kvara continua a incantare in Ligue 1: arriva anche la prima doppietta col PSG

Khvicha Kvaratskhelia continua a incantare in Ligue 1. Il talento georgiano, trasferitosi dal Napoli al Paris Saint-Germain nella scorsa finestra di calciomercato invernale, si è subito conquistato un posto da titolare nello scacchiere di Luis Enrique e ha dato un contribuito importante alla conquista del campionato ma soprattutto della finale di Champions League.

Questa sera è andata in scena l'ultima partita della Ligue 1 2024/25, il Paris Saint-Germain già Campione di Francia ha sfidato l'Auxerre ma il tecnico Luis Enrique non ha voluto lasciare nulla, schierando tutti i titolari in campo. Tra questi Khvicha Kvaratskhelia, che con un gol al 59esimo e uno all'88esimo - in mezzo la rete di Marquinhos - ha rimontato l'iniziale svantaggio trovando pure la prima doppietta con i parigini.