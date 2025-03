Live Napoli-Milan, pre-partita: segui l'avvicinamento al big match del Maradona

17.00 - Ancora un ko per l’Atalanta: addio al sogno scudetto, 3 punti pesanti per la Fiorentina

15.00 - Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida di stasera contro il Napoli: "Stanno tutti bene e abbiamo un giocatore che non può giocare, Musah che è squalificato, il resto del gruppo è praticamente tutto a disposizione. Sono contento per quello, anche per queste due-tre settimane che abbiamo potuto lavorare in modo diverso. Siamo pronti per questa gara, si va ad affrontare una squadra molto complicata".

12.55 - Al Maradona sarà ospite anche Serena Brancale, la cantante pugliese che canterà "Anema e Core"

12.50 - Questa sera ci saranno tre stelle come Careca, Alemao e Lavezzi al Maradona!

12.00 - Sindaco Manfredi a TN: "Per l’estate avremo l’approfondimento tecnico sui lavori al Maradona”. Anche il primo cittadino di Napoli ha parlato al convegno di Fratelli d'Italia, leggete le parole qui!

11.50 - De Laurentiis: "Restyling Maradona? Metto io i soldi! Ci sono problemi, ma così per Euro2032 non riusciamo. Sul centro sportivo..." Leggete le parole del n.1 azzurro qui!

10.51 - Quest'oggi sarà una lunghissima domenica, il Napoli sfiderà il Milan nel 30esimo turno del campionato di Serie A alle ore 20:45, ma la giornata inizierà con le parole del presidente del Napoli, De Laurentiis, al convegno "Aura" organizzato da Fratelli d'Italia.

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 30ª giornata di Serie A: al Maradona arriverà il Milan di Sergio Conceiçao. Gli azzurri, in campo sabato alle 20:45, dovranno ritrovare la vittoria quantomeno per rimanere agganciati all'Inter che giocherà qualche ora prima contro l'Udinese. Sarà di certo una gara complicata: i rossoneri daranno tutto per continuare a inseguire la Champions, al Napoli il compito di prendersi i tre punti che sono mancati troppo spesso negli ultimi due mesi.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritrova finalmente David Neres ma almeno per questa gara conferma il 3-5-2 col brasiliano in panchina. Dunque Meret in porta, difesa a tre con Rrahmani affiancato da Di Lorenzo e Buongiorno. Sugli esterni di centrocampo ancora Politano da un lato mentre dall'altro Spinazzola ha accusato un affatticamento, per cui tornerà Olivera dal 1'; a centrocampo oltre Lobotka e McTominay tocca ancora a Gilmour: Anguissa non è a disposizione per un problema fisico. Infine in attacco fiducia al tandem Lukaku-Raspadori, con Neres pronto a entrare nella ripresa.

Le ultime sul Milan

Sergio Conceiçao potrebbe presentare importanti novità di formazione. Tra i pali pronto Maignan, in difesa al centro Thiaw e Gabbia, ai lati Walker e Theo Hernandez. In mediana la vera sorpresa: Loftus-Cheek può tornare titolare 23 gare dopo l'ultima volta, completano Bondo (in pole su Fofana) e Reijnders. Nel tridente Abraham è in vantaggio su Gimenez per il ruolo da centravanti, largo a destra Pulisic e sulla sinistra provato Joao Felix al posto di Leao.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 30 marzo ore 20:45

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Raspadori-Neres 80-20%

Diffidati: Di Lorenzo, Anguissa

Indisponibili: Spinazzola, Anguissa

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bondo, Reijnders; Pulisic, Abraham, Joao Felix. Allenatore: Sergio Conceiçao

Ballottaggi: Bondo-Fofana 55-45%, Loftus-Cheek-Fofana 60-40%, Abraham-Gimenez 55-45%, Felix-Leao 55-45%

Diffidati: -

Indisponibili: Emerson Royal, Musah (squalificato)