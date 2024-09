Napoli-Palermo 5-0, le pagelle: Ngonge-show, poi gestione e prime gioie per Neres e McTominay

Le pagelle di Napoli-Palermo 5-0

Caprile 6 - Alla prima al Maradona fa le prove generali in vista del campionato. Un'uscita totalmente a vuoto che poteva costare carissima, ma poi ha la lucidità di non sbracciare su Le Douaron e rimediare in qualche modo.

Mazzocchi 6 - Ha diversi spunti e intuizioni, ma spesso manca nell'ultimo passaggio. Concede troppo spazio a Brunori in occasione del palo, ma da apprezzare anche difensivamente perché spesso agisce uno contro uno senza la copertura di Neres.

Rafa Marin 6 - Un bel primo tempo, in cui non demerita pure in costruzione e sfiora il gol (venendo anticipato da Juan Jesus) Poi nella ripresa forse perde un po' di applicazione e sbaglia un paio di appoggi in uscita che il Palermo non sfrutta e nel finale rimedia pure un giallo evitabile.

Juan Jesus 6,5 - Si complica un po' la vita in alcune uscite palla al piede, per il resto fa buona guardia e trova anche la gioia del gol anticipando persino Rafa Marin. Applicato anche nella ripresa, senza sbavature.

Spinazzola 6,5 - Bell'inizio di gara, sprintando spesso sull'out mancino e lasciando sul posto il diretto avversario. Sul doppio vantaggio rallenta, gioca più con la squadra e prova a convincere anche difensivamente sui pochi ribaltamenti dei rosanero.

Gilmour 6,5 - Agisce in verticale rispetto a Lobotka ed è chiamato a compiti diversi. Gestisce palloni più difficili, con una pressione maggiore, non rinuncia alla giocata più diffciile (ma chiude comunque 71 passaggi riusciti su 73), ma anche diverse imbucate interessanti. Nella ripresa sbaglia meno e gioca sempre di prima, dominando poi con l'uomo in più.

Lobotka 7 - Si abbassa spesso tra i due centrali per la prima costruzione. Gestisce tanti palloni, sbaglia poco o nulla (53 passaggi riusciti su 56) e di posizionamento dà il solito contributo anche in non possesso sulle poche transizioni del Palermo. Poi preservato in vista del Monza (dal 56' Anguissa 6 - Gestione senza particolari rischi a risultato ampiamente acquisito)

Neres 7 - Il Palermo deve spesso ricorrere al fallo per arginarlo quando parte palla al piede. Almeno un paio di giocate d'altissimo livello, poi un altro calcio d'angolo pennellato sulla testa di Juan Jesus e quarto assist stagionale. Stavolta ci aggiunge anche la gioia personale per il primo gol in azzurro (dal 76' Kvaratskhelia sv)

Raspadori 6 - Inizia bene, muovendosi molto e mettendo subito un pallone dentro che Simeone non sfrutta ad un metro dalla porta. Diverse percussioni, anche qualche errore tecnico di troppo, poi per la verità nonostante il dominio non si vede tantissimo (dal 76' McTominay 6,5 - Al primo pallone toccato, al debutto al Maradona, si fa trovare pronto in area e trova la gioia del primo gol in azzurro che festeggia alla grande a dispetto del risultato. Sfiora anche la prima doppietta, colpendo la traversa con un destro terrificante da fermo)

Ngonge 7,5 - Prima da titolare e doppietta in appena 12 minuti. Ha grande voglia, ci prova subito: il tiro è forte, non angolatissimo, ma sorpende Sirigu. Anche ben indirizzato invece il secondo tentativo che incanala subito il match. Svaria molto, apre bene sugli esterni, poi non ha grande minutaggio e viene sostituito (dal 56' Zerbin 6 - Entra a Palermo ampiamente alle corde, ha un paio di occasioni per iscriversi alla festa, ma manca l'appuntamento con il gol)

Simeone 6,5 - Pronti-via ha subito una chance incredibile ma colpisce male a due passi dalla linea di porta. Per il resto, nonostante il domimio non ha occasioni chiarissime, in un paio di circostanze non controlla benissimo, ma poi è caparbio nell'azione che porta all'assist per il 4-0 di Neres (dal 76' Lukaku 6,5 - Al primo pallone, solita difesa e assist per il 5-0, poi prova a ripetersi servendo Zerbin nel cuore dell'area)

Antonio Conte 7 - Ne cambia 10 ed il Napoli la chiude comunque in un quarto d'ora con un ottimo approccio. Ottiene ottime risposte dalle seconde linee, concede minutaggio sia a chi ne ha bisogno ed il finale ad alcuni top per tenerli caldi verso il Monza. Sì, di fronte c'era un avversario di B, ma difficile chiedere di meglio alla serata.