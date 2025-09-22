Ufficiale Napoli-Pisa, annunciate le formazioni: Conte esclude due big, Hojlund c'è

Sono state rese note le scelte degli allenatori per la gara del Maradona tra Napoli e Pisa, posticipo della quarta giornata di Serie A. Negli azzurri, Antonio Conte torna a schierare Meret tra i pali, sulla corsia sinistra c'è ancora Spinazzola, mentre a centrocampo sono due i cambi: giocano Gilmour ed Elmas, out Lobotka e Anguissa; confermati invece McTominay e Hojlund. Per quanto riguarda gli ospiti, Alberto Gilardino sceglie il 3-5-2: sulla destra Leris rimpiazza l'infortunato Touré, in mezzo Akinsamiro ha vinto il ballottaggio con Tramoni, davanti Moreo preferito a Meister.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Olivera, Gutierrez, Marianucci, Juan Jesus, Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Vergara, Noa Lang, David Neres, Ambrosino, Lucca. Allenatore: Antonio Conte.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Marin, Aebischer, Akinsamiro, Bonfanti; Moreo, Nzola. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Tramoni, Esteves, Cuadrado, Vural, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran Allenatore: Alberto Gilardino