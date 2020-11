Napoli-Sassuolo 0-2, le pagelle: attacco horror, non punisce i tanti errori neroverdi in uscita

Ospina 6 - Battuto sul rigore, fa quello che può sul contropiede finale, ma per il resto non è mai impegnato e non viene neanche pressato quando riparte dal basso.

Di Lorenzo 5 - Non una brutta prova, in entrambe le fasi di gioco, ma alla fine commette quell'errore che condiziona la gara dei suoi e regala il vantaggio al Sassuolo che non aveva costruito niente.

Manolas 6 - Difficile dargli particolari colpe sulla ripartenza a campo aperto nel finale, con metà squadra ancora ferma a protestare. Fino a quel momento sempre in anticipo, limitando bene Boga.

Koulibaly 6,5 - Non sbaglia nulla, si propone anche spesso rompendo la linea per dare la superiorità numerica sulla pressione dei neroverdi. Ad un certo punto è lui a suonare la carica ai compagni nel momento più difficile.

Hysaj 6 - Nel primo tempo è insolitamente propositivo, superando anche spesso il diretto avversario, in una occasione anche con un sombrero. Viene richiamato per avere maggiore spinta e freschezza nel finale (dal 70' Mario Rui 6 - Venti minuti finali con maggiore spinta, arrivando spesso al cross o all'imbucata)

Fabian 5,5 - Nonostante il riposo di giovedì, non brilla particolarmente. Cambi di gioco abbastanza prevedibili, quando c'è campo non rischia la profondità e finisce per giocare troppo in orizzontale.

Bakayoko 6 - Prezioso in alcuni recuperi sulle transizioni del Sassuolo, per il resto si affida a Fabian quando trova la difesa schierata.

Politano 5,5 - Non punge, come i compagni, ma rispetto a loro almeno lega il gioco, si sacrifica in non possesso e mette in porta Mertens (dal 77' Zielinski sv - Gira a largo più che altro, non trova il varco giusto o l'inserimento vincente)

Mertens 5 - Paga probabilmente lo sforzo dal punto di vista fisico. Deve alzare sempre il pressing sull'uscita neroverde, ma spesso gli avversari escono dalla sua zona. Perde lucidità, nella ripresa si divora il gol da due passi e conferma la giornata negativa (dal 70' Elmas 6 - Non l'impatto che Gattuso auspicava, faticando a trovare il varco giusto)

Lozano 5 - Spende tanto in pressione, costringe anche spesso l'avversario all'errore in uscita dal basso. Perde lucidità in alcuni frangenti e Gattuso lo richiama in panchina anche se non è il peggiore in attacco (dal 65' Petagna 6 - Dà sicuramente più peso in area, ma non ha partricolari occasioni per incidere)

Osimhen 5 - Nella ripresa forse è l'unico a continuare a crederci, allungare la squadra in profondita, procurarsi anche il rigore del possibile 1-1 (non ravvisato dall'arbitro) ma pesano gli errori sotto porta. Al di là delle occasioni di testa, alcune importanti, non punisce almeno due strafalcioni del Sassuolo che lo mandano in porta. Clamorosa una a Consigli battuto