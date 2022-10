Napoli-Sassuolo 4-0, le pagelle: ingiocabili! Osimhen non si ferma più, Kvara è sempre uno show!

Le pagelle di Napoli-Sassuolo 4-0

Meret 7 - Rispetto a Roma c'è lavoro eccome per lui. Un paio di interventi nel primo tempo, poi è protagonista ad inizio ripresa impedendo al Sassuolo di tornare in partita.

Di Lorenzo 6,5 - Come già da diverse settimane spinge tantissimo, proponendosi anche internamente negli spazi di mezzo, lasciando l'ampieza a Lozano. Con qualsiasi passivo non si risparmia e quindi ci pensa Spalletti a sgravarlo di una decina di minuti (dal 79' Zanoli sv)

Kim 7 - Alla solita serie di anticipi di puro strapotere e tempismo, ci aggiunge anche una sortita offensiva che infiamma il Maradona e ricorda a tuti gli effetti anche il predecessore. Anche sul 3-0 non perde applicazione ed il soprannome Mostro con cui è arrivato sembra sempre più azzeccato.

Juan Jesus 6,5 - Un errore nella ripresa quasi da ultimo uomo, calcolando male il rimbalzo sull'attacco alla profondità. E' forse l'unica macchia di una buona prova, in scia delle precedenti.

Mario Rui 7,5 - Ci prende gusto dopo l'assist in Champions e realizza la quinta pennellata del suo campionato, la sesta in stagione, mettendo in porta Kvaratskhelia. Devastante al di là del suggerimento vincente, colpendo anche una traversa dopo un tacco per accentrarsi.

Anguissa 7 - Rientro subito importante. Come se non si fosse mai fermato, inizia subito a scambiare nello stretto con Lobotka ed il Sassuolo pressa a vuoto finendo per sfilacciarsi. Preciso anche quando deve dare qualità e cercare l'imbucata: dopo neanche un'ora Spalletti non lo rischia (dal 55' Ndombele 6,5 - Entra con buon piglio, recupera palla e sfiora subito il gol. E' sempre più integrato nello spirito del gruppo ed inizia a parlare anche tecnicamente la stessa lingua)

Lobotka 7,5 - Spalletti lo risparmia solo a partita ampiamente finita e non è un caso: sempre più la testa e l'anima del Napoli. Torna a far volare il pallone anche con Anguissa, chiude col 95% di precisione nonostante la pressione neroverde che viene quasi derisa in alcuni frangenti. Straordinario anche in non possesso nel fare densità in zona palla per il recupero immediato (dal 79' Demme 6,5 - Minuti importanti per rientrare nelle rotazioni dopo l'infortunio. Gira palla senza fronzoli e poi sull'ennesimo giro palla viene steso da Laurienté che rimedia il secondo giallo)

Zielinski 6 - Un po' in ombra. Forse perché il Napoli spesso va velocemente per vie esterne o direttamente su Osuimhen. Nulla di particolarmente negativo, ma rispetto ai compagni non entusiasma (dal 55' Elmas 6 - )

Lozano 6,5 - Dà ampiezza rispetto a Kvaratskhelia, spesso quindi è fuori dal vortice delle azioni più pericolose. Gioca comunque sempre per la squadra, spesso arriva sul fondo e nel finale si mette in proprio e sfiora l'eurogol.

Osimhen 9 - Autore da semrpre di grandi gol d'esecuzione o dopo falcate incredibili, ma spesso rimproverato di mancare un po' sotto porta da opportunista, in particolare nei gol da punta vera: nei realizza due da pochi passi, controllando in un fazzoletto il primo e nel secondo creandosi uno spazio in mezzo a quattro. Sfiora più volte il tris che arriva con un tocco sotto dolcissimo e si esalta in pressione complicando l'uscita del Sassuolo.

Kvaratskhelia 8 - Altra prova semplicemente di un livello superiore. Due assist in venti minuti, il primo forse un po' casuale ma il secondo assolutamente straordinario, gestendo con calma il pallone fino all'apertura dello spazio per mettere Osimhen a due passi dalla porta. Poi arriva il gol, e che gol: aggancio volante già complicatissimo, ma che lui realizza accomodandosi anche il pallone più centralmente e quindi facendo gran parte del lavoro di fronte al portiere (dal 71' Raspadori 6,5 - Ha voglia, anche emozione, contro la sua ex squadra. Sfiora il gol su punizione ed alza sempre il pressing anche a gara finita)