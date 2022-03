Napoli-Udinese 2-1, le pagelle: Osimhen è un mostro, ma Mertens entra e cambia la partita

Le pagelle di Napoli-Udinese 2-1

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospina 6,5 - Non può arrivarci sul tiro che s'infila all'angolino mentre si supera sul tentativo di Pablo Marì sotto la traversa. Per il resto qualche buona uscita e non è particolarmente impegnato.

Di Lorenzo 6 - Si propone spesso nel primo tempo, ma senza trovare la giocata giusta. Poi trova l'assist per il raddoppio di Osimhen, sfruttando maggiori spazi che si aprono dopo l'ingresso di Mertens. Esce per una botta (dal 79' Zanoli sv)

Rrahmani 6 - Non semplice per lui arginare la velocità di Beto quando deve uscire dalla linea, ma per il resto non si fa superare, spesso ci mette una pezza e domina sul gioco aereo

Koulibaly 6 - Sul gol non riesce a metterci una pezza alla rilassatezza di Fabian, non intuendo la direzione del tiro. Qualche altra piccola sbavatura, ma anche diverse chiusure degne di nota.

Mario Rui 6,5 - Più bloccato nel primo tempo, protagonista nella ripresa spingendo con continuità in sovrapposizione e prendendo fiducia anche nel fraseggio in uscita. Da una sua palla ferma tagliatissima nasce il primo gol di Osimhen.

Anguissa 6,5 - Chiamato anche ad accompagnare di più l'azione da mezzala, lo fa con le sue caratteristiche creando anche diversi presupposti offensivi. Nella ripresa può arginare e far ripartire l'azione, il suo pane, e cresce di livello.

Lobotka 6,5 - Fa il suo in uscita e nello smistare (94% di precisione), ma nel primo tempo non basta per eludere la pressione dell'Udinese ed i varchi non si aprono. Nella ripresa beneficia di un collettivo che funziona meglio ed ha più alternative di gioco.

Fabian 5,5 - Non sembra ispirato, ma è sfavorito anche da un centrocampo troppo piatto. Troppo morbido sul gol di Deulofeu, corricchiando e perdendosi l'uomo, poi lo ritrova ma quasi si sposta per non toccarlo. Non rientra nella ripresaa per una mossa più offensiva (dal 45' Mertens 7 - Cambia la partita. Dà più verticalità, gestione nello stretto, costringendo la linea friulana a 'rompersi' per provare a schermarlo. Dà la scossa tecnica ed e emotiva, infiammando anche il pubblico, e recuperando tanti palloni nella metà campo offensiva)

Politano 6,5 - Prosegue la sua crescita a piccoli passi, festeggiando nel migliore dei modi il ritorno in nazionale. Anche nel momento più difficile, nel primo tempo, riesce a creare superiorità o premiare la sovrapposizione di Di Lorenzo. I pericoli arrivano tutti dal suo lato, ma cala alla distanza e viene sostituito (dal 70' Zielinski 6 - Pablo Mari lo stende prendendosi il rosso, gestisce il pallone e crea spazi ma poi si divora il tris nel finale)

Osimhen 8 - Altra doppietta pesantissima, abbassando ulteriormente la media minuti per gol che lo vede già tra i migliori bomber del campionato e superando i 10 gol in campionato dell'anno scorso. Capisce la traiettoria prima di tutti sul primo gol, poi da opportunista gira in porta il raddoppio. Sfiora anche il terzo gol più volte e si porta da solo dietro tutta la difesa quando l'Udinese prova gli ultimi assalti.

Insigne 6 - Salva la sua prestazione più che altro con la gestione del pallone dopo il vantaggio. Fino a quel momento gioca tanti palloni, non rinuncia alla giocata, ma combina poco e nel primo tempo sbaglia decisamente troppo (dall'87' Elmas sv)