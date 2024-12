Neres sbaglia e subito torna in mente la scelta di Conte

Non basta il dribbling, lo sprint, la rapidità. Serve tanto altro nel calcio e Conte questo lo sa bene. Per questo sta centellinando l'impiego di David Neres. Ieri il brasiliano ha perso la palla da cui nasce il gol della Lazio. Si intestardisce in un dribbling e quando l'azione sfuma la Lazio riparte con tre tocchi in verticale.

Certo, male le preventive e Olivera calcola male la marcatura su Isaksen, ma tutto nasce dall'errore di Neres. Non sono in dubbio le qualità dell'ex Benfica, ma nel calcio si vive di equilibri e meccanismi. Concetti e principi. Neres sbaglia, come tutta la squadra, e il Napoli paga. Non è solo colpa sua ma è un'azione "illuminante" perché spiega il motivo per cui Politano al momento è titolare fisso, così come Kvara a sinistra. Neres avrà presto spazio, di nuovo, e sarà pronto a nuovi dribbling. Anzi meriterebbe anche più spazio. E' il suo calcio e il Napoli ha investito trenta milioni proprio per questo.

Voto 5.5 La Gazzetta dello Sport: "Stavolta è il primo cambio, nel suo ruolo preferito. Ma da una sua percussione forzata parte la ripartenza fatale".

Voto 4.5 Corriere dello Sport: "Dribbling suicida, nasce per colpa sua il gol della Lazio. Un colpo al cuore".

Voto 6 Tuttonapoli.