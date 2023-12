Nessuna crisi di nervi: cosa c'è dietro il gesto di Osimhen a fine partita

Tre sconfitte consecutive contro Real Madrid, Inter e Juventus e una distanza abissale dalla vetta della classifica, ora il Napoli deve risollevarsi.

Tre sconfitte consecutive contro Real Madrid, Inter e Juventus e una distanza abissale dalla vetta della classifica, ora il Napoli deve risollevarsi. E il primo a volerlo fare è Victor Osimhen. Lo testimonia il gesto verso i tifosi bianconeri allo Stadium a fine partita: il centravanti nigeriano ha voluto ricordare a tutti il risultato dello scorso anno, quando al Maradona gli azzurri rifilarono cinque gol alla Vecchia Signora. Cosa c'è dietro quel gesto? Lo scrive il Corriere dello Sport:

"La quinta sconfitta in campionato ha dilatato a 14 punti la distanza dal primo posto, roba da crisi di nervi, ma l’effetto su Osi è stato esattamente opposto: l’ultimo schiaffo lo ha toccato a tal punto da moltiplicare la sua voglia di reagire e di ruggire (per altro manifestata chiaramente in campo). Un leader: sembra quasi abbia urlato che il Napoli è ancora - e pur sempre - la squadra dei campioni in carica e soprattutto che ora è davvero stufo di prenderle".