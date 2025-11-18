Nessuna sorpresa, Conte al suo posto: il racconto della giornata di ieri

vedi letture

Ieri Conte è tornato al suo posto. A dirigere l'allenamento alla ripresa. A farlo normalmente, come sempre, come sottolineato dal Corriere dello Sport oggi in edicola nel racconto della sua giornata lavorativa.

"Conte è tornato da Torino, ha infilato la tuta e ha ricominciato a fare il mestiere in cui eccelle da anni. Routine. Una giornata iniziata come tante altre e diversamente da mercoledì, quando la ripresa a Castel Volturno dopo i due giorni di pausa era stata segnata dalla sua assenza. Non s’è parlato d’altro per giorni. Ma poi la sorpresa è stata sostituita dall’attesa del rientro annunciato dal club: ieri Conte è atterrato a Capodichino ed è arrivato al centro sportivo a bordo di un van nero insieme con suo fratello e collaboratore Gianluca; poi ha pranzato con la squadra e gli altri; e alle 14.30 è sceso in campo con la squadra e gli altri. Normalità totale: nessun accenno, nessun richiamo, nessun riferimento alla scorsa settimana".