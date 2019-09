New York Times - Riforma FIFA, tetto per le commissioni ed al parco giocatori per arginare Juve e inglesi

Importanti rivelazioni arrivano dal New York Times. La FIFA dovrebbe approvare mercoledì una serie di proposte per riformare il mercato dei trasferimenti ed andare a frenare l'influenza dei maggiori agenti ma anche i club come Chelsea, Juve e City di accumulare giovani talenti. Infantino ha deciso di agire dopo che sono trapelati i dettagli di alcune delle enormi commissioni rivelate da Football Leaks nel 2015 (per Pogba l'agente Raiola riuscì ad arrivare fino a 40mln di euro). Gli agenti non potranno più rappresentare sia il club che compra che vende ed il tetto commissioni sarà limitato al 3% per l'acquisto (nel caso di Pépé, ad esempio, hanno superato il 10%) e massimo al 6% per la vendita. Verrà regolata anche la pratica di accumulare talenti con dozzine di giocatori extra per limitare le rivali e creare flussi di entrate attraverso i prestiti. Il limite di giocatori extra sopra i 21 anni - si legge - dovrebbe essere di 8 dal 2021 e poi scendere a 6 nel 2022-23. I più colpiti - racconta il quotidiano americano - saranno Juve, City e Chelsea.