Niente annuncio, ma c'è l'accordo per Osimhen: ecco le cifre di ingaggio e clausola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Osimhen non è ancora arrivato il momento degli annunci ma i tanti incontri con il manager Roberto Calenda hanno prodotto dei concreti passi in avanti, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno: "Victor resterà al Napoli, De Laurentiis l’ha annunciato, il prolungamento del contratto fino al 2027 è un quadro che si disegna giorno dopo giorno: ingaggio di 10 milioni, bonus inclusi, e clausola rescissoria che oscilla tra i 140 e i 150 milioni di euro, Un’intesa di massima, che sta trovando nei documenti non ancora illuminati dalla luce delle firme".

