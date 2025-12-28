Niente Cremona per Lukaku: svelato il motivo dietro la scelta di Conte

Non arrivano buone notizie dall’infermeria in vista di Cremonese-Napoli. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico Antonio Conte dovrà fare ancora una volta i conti con assenze pesanti, ormai diventate una costante di questa stagione. "Non sono partiti per Cremona Lukaku, Beukema e Olivera. I tre calciatori sono rimasti a Napoli e non ci saranno contro la Cremonese".

Romelu Lukaku è ancora in fase di recupero dall’infortunio e non rientra in campo da agosto, mentre Sam Beukema e Mathías Olivera si sono fermati solo di recente. Conte, però, ha già dimostrato di saper trasformare le difficoltà in benzina emotiva, facendo leva su orgoglio e spirito di gruppo anche nelle fasi più complicate.